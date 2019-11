Incêndio danifica eletrodomésticos em quintal de residência no bairro Canindezinho

Um incêndio atingiu o quintal de uma residência no Bairro Canindezinho, em Fortaleza, durante a madrugada desta terça-feira (18). Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas as chamas foram controladas pelo morador da casa e pelos vizinhos. Aos fundos da casa havia uma criação de galinhas, mas elas não foram atingidas pelas chamas.

O dono da casa, Ronaldo Firmino, trabalha com materiais recicláveis. Uma geladeira, um fogão, armários, bicicletas e restos de ferro foram, pelo menos, parcialmente danificados.“Fiz uma carne cedo da noite, e esse fogo continuou queimando, faiscando e, por um descuido, ele pegou em um pano. Acordei com o calor e vi as chamas. A minha preocupação era tentar apagar o fogo antes que ele chegasse na casa e antes que pegasse nas minhas galinhas”, conta Firmino.

Um vizinha, Ingrid Albuquerque, conta que percebeu as chamas e gritou por ajuda. “Eu durmo com a janela aberta. Eu que vi o fogo muito alto e muita fumaça, até aquele momento ninguém tinha percebido ainda. Foi que corri e gritei por socorro, pelo nome do morador. Chamamos os bombeiros, mas quando eles chegaram já tínhamos controlado.”