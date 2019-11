Incêndio atinge terreno do Condomínio Espiritual Uirapuru próximo à Arena Castelão

Um incêndio de grandes proporções atinge um terreno e chega a uma parte da área do Condomínio Espiritual Uirapuru, perto da Arena Castelão, em Fortaleza, no caminho de muitos torcedores que vão para o estádio assistir ao Clássico-Rei desta noite. Segundo testemunhas, o fogo começou quando faíscas de rojões disparados por torcedores atingiram a vegetação por voltas das 16h30. Bombeiros estimam que levarão 3 horas para controlar as chamas.

O pintor Adriano Gomes, 38 anos, estava passando pelo local quando viu torcedores jogando os explosivos. "Eu estava lá do lado vendo a torcida passar. A polícia vinha acompanhando eles e eles soltaram uma bomba para espantar a polícia, aí caíram fragmentos do outro lado da cerca e começou a fumaça", relata.

Parte do terreno do Condomínio Espiritual Uirapuru pegando fogo Felipe Mesquita/SVM

De acordo com o cabo Domingos, do Corpo de Bombeiros, três viaturas foram ao local para debelar o fogo. "A gente veio com brevidade. A gente viu a fumaça muito alta próximo do Castelão. Ao chegarmos no local, vimos que eram uma área de grande extensão, uma área de grande matagal e área de grande vegetação, seca", disse o cabo.

O agente considera que há possibilidades do incêndio ter sido ocasionado por torcedores. "Provavelmente foram os torcedores que passaram e soltaram folgos e infelizmente deu nesse incêndio de grandes proporções", conta.

Clássico-Rei

Fortaleza e Ceará protagonizam o último e mais importante Clássico-Rei do ano, na Arena Castelão, às 19h deste domingo (10). As duas equipes brigam para se afastar da zona do rebaixamento na retaf final do Brasileirão. Acompanhe tudo sobre o jogo neste link.