Incêndio atinge residência com ponto comercial no bairro José Bonifácio

Um incêndio atingiu dois cômodos de uma residência localizada na avenida avenida Visconde do Rio Branco, no bairro José Bonifácio, no início da tarde deste domingo (1º). Parte do telhado desabou, um quarto e um ponto comercial foram destruídos pelas chamas. Não havia ninguém em casa no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros foi chamado pelos vizinhos, que notaram a fumaça saindo do local. " As chamas foram controladas rapidamente", informou o órgão. Ainda segundo os agentes, os vizinhos chamaram o socorro por medo de que o fogo se alastrarsse para as casas ao lado.

Logo após apagar as chamas, a casa foi liberada para os familiares da proprietária. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.