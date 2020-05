Incêndio atinge prédio comercial na Avenida Santos Dumont, na Aldeota

Um prédio comercial localizado no cruzamento da Avenida Santos Dumont com Rua Silva Paulet, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, foi atingido por um incêndio na manhã desta sexta-feira (22).

O Corpo de Bombeiros atendeu a ococrrência e, de acordo com informações preliminares do órgão, o fogo começou dentro de uma sala, onde funcionava um arquivo. No local, antes funcionava uma agência bancária.

Uma equipe da guarnição dos bombeiros no Mucuripe foi acionada às 6h45 para a ocorrência. O prédio estava desocupado e não há informações sobre feridos.