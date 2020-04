Incêndio atinge laboratório de enfermagem em faculdade de Caucaia; veja vídeo

Um incêndio atingiu um laboratório de enfermagem da Faculdade Terra Nordeste (Fatene) por volta das 23 horas desta sexta-feira (3), no Bairro Parque Soledade, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com o tenente Edílson, da composição do Corpo de Bombeiros do Ceará em Caucaia, como o incêndio foi de pequenas proporções e rapidamente controlado ninguém ficou ferido.

Foram registradas somente algumas perdas materiais. O fogo consumiu uma cadeira de escritório, um computador de mesa, um armário de metal, o forro em PVC e parte do sistema elétrico da pequena sala onde funciona um laboratório de enfermagem.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Fatene, mas ainda não obteve retorno.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o Governo do Ceará decretou a suspensão de aulas presenciais nas instituições de ensino do Estado. Portanto, não havia nenhum aluno nas dependências da faculdade durante a ocorrência.

Apenas um porteiro estava no local e acionou os bombeiros. Pelo horário, nos dias normais - sem quarentena - também já não haveria a circulação de pessoas na instituição, destacou o tenente.

As causas do incêndio serão reveladas somente após realização da perícia, complementa o tenente.