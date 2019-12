Incêndio atinge fábrica de padaria no Bairro Jacarecanga

Um incêndio atingiu a fábrica de uma panificadora na Avenida Francisco Sá, no Bairro Jacarecanga, em Fortaleza, no fim da noite do último domingo (8). O fogo destruiu o escritório do estabelecimento e parte do depósito de materiais. No momento do incêndio, pessoas trabalhavam no local, mas ninguém ficou ferido.

Um brigadista começou a apagar as chamas com um extintor e acionou o Corpo de Bombeiros. Três viaturas e cerca de 20 bombeiros trabalharam na operação, que levou aproximadamente 20 minutos. Segundo a capitã Priscila Melo, do Corpo de Bombeiros do Ceará, a ação rápida foi favorecida pela proximidade entre o quartel e o estabelecimento, além do pouco trânsito do horário.

O estabelecimento, a padaria Romana, concentrava uma grande quantidade de materiais inflamáveis no depósito. Ainda não se sabe quais as causas do incêndio e um trabalho de perícia deve ser feito.