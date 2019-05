Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Aquiraz

O depósito de uma fábrica de materiais recicláveis foi consumido pelas chamas de um incêndio registrado por volta das 19h desta sexta-feira (10), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. Não há registro de pessoas feridas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três guarnições (sendo duas de Fortaleza e uma Horizonte) foram acionadas para o local, que na localidade de Camará, para debelar as chamas, que atingiu rapidamente os 500 m² do depósito. O local estava repleto de materiais com alto risco de combustão, como plástico e papelão, conforme o Corpo de Bombeiros.

Populares informaram ao Sistema Verdes Mares que os proprietários do depósito de recicláveis moram em um casa dentro terreno da fábrica, e que as chamas se aproximavam da residência. Alguns animais criados no local, como galinhas, patos, porcos e ovelhas, morreram carbonizados.

Um muro precisou ser derrubado para resgatar os animais sobreviventes. As causas do incêndio serão apuradas após o controle das chamas.

Preocupação

De acordo com os bombeiros, a principal preocupação é evitar que o fogo atinja uma casa de reabilitação, que fica próximo ao local, e a residência dos proprietários da fábrica. Parte das chamas já forma controladas.

Equipes da Enel foram acionadas para fazer o desligamento da rede elétrica que abastece a fábrica e casas do entorno, mas até às 23h40 não haviam comparecido ao local.