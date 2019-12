Incêndio atinge concessionária de veículos na Av. Jovita Feitosa, em Fortaleza

Um incêndio atingiu uma concessionária de veículo na Avenida Jovita Feitosa, no Bairro Parque Araxá, em Fortaleza, por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira (16). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local.

As chamas atingiram dois veículos. O fogo foi contido pelos bombeiros antes de danificar a estrutura do estabelecimento. O incêndio foi controlado por volta das 5h30.

De acordo com os bombeiros, as causas do incêndio não podem ser confirmadas antes do laudo pericial. O valor das perdas não foi informado.

O Diário do Nordeste procurou o proprietário do estabelecimento, entretanto, até a última atualização dessa matéria, não houve retorno das ligações.