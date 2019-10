Incêndio atinge apartamento no 7º andar de prédio no Papicu, em Fortaleza

Incêndio atingiu um apartamento do 7º andar de um prédio no bairro Papicu, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (22). No local morava o síndico do edifício.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 13 horas em uma das 28 unidades do Residencial Atlanta, na Rua Paschoal de Castro Alves. Alguns animais que estavam no apartamento foram resgatados com vida. Moradores tiveram que ser evacuados. Ninguém ficou ferido.

De acordo o Capitão Jair Wellington, algo em torno de 80% do apartamento ficou destruído. "Sala, cozinha e banheiros foram os locais mais atingidos pelo fogo, mas já foi tudo controlado", disse.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio na unidade.