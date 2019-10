Incêndio atinge apartamento em condomínio residencial no Bairro Jangurussu

Um incêndio atingiu um apartamento na Rua Verde 44, no Bairro Jangurussu, durante a noite deste domingo (6). Um dos quartos do imóvel ficou totalmente destruído.No momento do fogo, não havia ninguém no local, onde moram cinco pessoas.

As portas do apartamento foram arrombadas por moradores de outros apartamentos, que usaram baldes para tentar apagar as chamas. Policiais que trabalham em um contêiner próximo ao condomínio também ajudaram.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local e controlou as chamas. Até a publicação não havia informações sobre as possíveis causas do incêndio.