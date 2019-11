Incêndio atinge apartamento em condomínio do bairro José Walter

Um incêndio de médias proporções atingiu um apartamento do residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (5). O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas não informou o que pode ter causado o fogo.

De acordo com moradores, o incêndio começou a se propagar por volta de 6h e as pessoas que estavam no local ajudaram a controlar as chamas com extintores e baldes de água até que um destacamento dos bombeiros chegasse, às 7h.

O apartamento ficava no térreo do residencial. Segundo José Abreu, residente do Cidade Jardim, o proprietário não aparece no apartamento há cerca de um ano. Pessas em situação de rua, que trabalham com reciclagem, teriam se apropriado do imóvel e colocado alguns móveis, mas foram retirados do local há cerca de 15 dias. 'Foi um desespero muito grande, crianças e idosos correndo. Coisa de filme mesmo", conta.

Não se sabem de quem eram os móveis no interior do apartamento que incendiou no Cidade Jardim 2 Leábem Monteiro

De acordo o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram um sofá, roupas e outros móveis. Não se sabe de quem eram os pertences.

As causas do incêndio estão sendo investigadas pela polícia.