Um incêndio atingiu o 11º andar de um edifício na rua São Paulo, no Centro de Fortaleza, por volta das 16h30 desta segunda-feira (9). Conforme o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que tentavam debelar as chamas foram atingidas pelo fogo e foram socorridas para um hospital na região. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

O incêndio foi debelado com o uso de extintores, conforme os bombeiros.

