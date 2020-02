Implantação de passarela altera trânsito em ruas do bairro Cocó neste fim de semana

Devido à implantação de uma passarela na Rua Eduardo Garcia algumas vias do entorno serão interditadas entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada do domingo (9), no bairro Cocó, em Fortaleza. O bloqueio é para garantir a segurança durante a operação de montagem da viga central das rampas da estrutura, que faz parte do projeto do VLT Parangaba-Mucuripe.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), as interdições vão ocorrer em dois momentos, na sexta à noite e no sábado pela manhã.

1º etapa do bloqueio

O primeiro bloqueio tem início a partir das 20h desta sexta-feira (7), com a interdição da Av. dos Jangadeiros, entre a Av. Padre Antônio Tomás e a Rua Bento Albuquerque.

Para os motoristas que estiverem na Via Expressa e precisarem acessar a Av. dos Jangadeiros, a opção é:

Utilizar a Av. Engenheiro Santana Júnior a partir da Rua Tertuliano Potiguara e Av. Padre Antônio Tomás.

A própria Rua Bento Albuquerque também vai estar interditada entre a Av. Eng. Santana Júnior e Av. dos Jangadeiros, sendo permitido apenas o trânsito local. A previsão é que ambas as vias sejam liberadas por volta do meio-dia do domingo (9).

2ª etapa do bloqueio

A segunda etapa da interdição se inicia no sábado pela manhã quando o bloqueio chega à Via Expressa, no trecho compreendido entre a Rua Tertuliano Potiguara e Av. Padre Antônio Tomás. A liberação está prevista para 1h da madrugada de domingo (9).

A orientação da Seinfra para os motoristas que precisem acessar as vias do entorno são as seguintes:

Quem segue na Via Expressa (sentido sertão/praia):

Dobrar à direita na Rua Tertuliano Potiguara e à esquerda na Av. Eng. Santana Júnior.

Quem segue na Via Expressa (sentido praia/sertão):