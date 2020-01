Imparh abre 60 vagas para curso de inglês avançado em Fortaleza

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está com 60 vagas abertas para o curso especial de Inglês Avançado. Segundo o órgão, os interessados poderão se inscrever até 22 de fevereiro pela internet.

O curso é destinado para estudantes que desejam dar continuidade aos estudos da língua inglesa, após terem concluído o nível básico do idioma. O curso de Inglês Avançado tem carga horária de 60h/a, e acontece em quatro semestres. Para esse semestre, o curso de Inglês Avançado terá oferta de duas turmas, sendo uma às segundas e quartas-feiras, das 17h às 19h, e outra às terças e quintas-feiras, também das 17h às 19h, no período de 20 de fevereiro agosto a 20 de junho.

Inscrições

Os interessados devem preencher o formulário eletrônico na área de Educação do Catálogo de Serviços da Prefeitura e em seguida gerar o boleto que deve ser pago e apresentado até o dia 22 de fevereiro, junto ao comprovante de inscrição, na Gerência de Extensão do Imparh, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O valor do curso é de R$ 200. As vagas das turmas serão preenchidas por ordem de confirmação presencial das matrículas na Gerência de Extensão do Imparh.

Serviço:

Gerência de Extensão do Imparh

Avenida João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2960

Horário de atendimento: 8h30 às 12h e 13 às 17h