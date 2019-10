Imagens aéreas feitas pelo Sistema Verdes Mares (SVM), mostram o cenário de destruição do prédio de sete andares, Edifício Andrea, que desabou na manhã desta terça-feira (15) no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.