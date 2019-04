Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é recebida pela primeira vez em Fortaleza

Fortaleza é a primeira capital nordestina a receber visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem da santa foi trazida de Belém (PA), onde acontece anualmente o Círio de Nazaré, nesta quinta-feira (25) e foi recebida na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Montese.

“Aqui é uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, por isso nós fizemos questão de pedir a visita da imagem para que os nossos devotos pudessem conhecer a imagem que peregrina do Círio em Belém”, destaca Raimundo Ferreira, pároco local.

Helena Moura, 80, é devota de nossa senhora e estava na primeira missa com a presença da imagem foi celebrada às 9h na Paróquia. “Eu fui dormir no pensamento, acordei muito cedo, cheguei não tinha quase ninguém”, diz a aposentada ao lembrar que já garantiu sua foto com a santa.

Lucinda Angelina, 65, também estava na celebração da missa e conta que participa de grupos religiosos e de procissões. “Eu estou esperando alcançar minha promessa. Minha cura e libertação da insônia”, destaca.

O padre Raimundo Ferreira explica que cada missa vai ter uma intenção especial. “Essa primeira foi pelos enfermos e, entre tantos, eu tenho uma predileção para aqueles que estão fazendo o tratamento de câncer. Hoje eu fiz um pedido para Nossa Senhora pudesse olhar para todos esses filhos dela”, pontua.

A imagem foi conduzida pelo reitor do Santuário Basílica de Nazaré, padre Luiz Carlos Gonçalves, e ficará em Fortaleza até a próxima segunda-feira (29) quando retorna para o Santuário Basílica da capital paraense. A Paróquia dedicada à Virgem de Nazaré, em Fortaleza, é administrada pelos sacerdotes da Sagrada Família de Nazaré, fundada por São João Batista Piamarta.

Programação

Durante esta quinta-feira (25), na Igreja Matriz do Montese, a programação segue com a realização de missas. Também está programada uma apresentação musical para às 20h de hoje.

Na sexta-feira (26), pela manhã, a santa peregrina visitará a Casa de Nazaré, no bairro Bom Futuro, além do Colégio Medalha Milagrosa e o Colégio Piamarta, no Montese. No período da tarde, a santa retorna à Igreja Matriz dando continuidade às celebrações eucarísticas. À noite segue para Capela da Misericórdia.

Já no sábado (27), a imagem da Virgem de Nazaré estará, às 14h, na Comunidade Paráclito, no bairro Jardim América. Está programado para às 16h30min um celebração eucarística de consagração infantil na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no Montese. Depois, às 18h, a imagem segue em visita à Capela Sagrada Família, no bairro Jardim América.

No domingo (28), na Igreja Matriz, às 6h, será rezado o Ofício de Nossa Senhora e celebrações das missas às 6h30min, 8h e 11h. Às 14h acontece um encontro da misericórdia e recitação do terço, e às 17h uma nova missa. Será realizada, também, uma missa solene às 19h, no Ginásio Padre Félice, próximo do Colégio Piamarta, no Bom Futuro.

Encerrando a programação na segunda-feira (29) estão programados o Ofício de Nossa Senhora às 5h30min e Celebração Eucarística a partir das 6h. Em seguida, a imagem retorna para Belém (PA).