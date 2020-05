IJF tem redução de 50% nos atendimentos por trauma durante isolamento social

Hospital IJF, no Centro de Fortaleza

O hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) registrou uma queda de 50% no número de pacientes que chegaram à emergência no mês de abril. O IJF realizou, no mês de março, 3.244 novos atendimentos, representando metade dos 6.478 acolhimentos realizados no mesmo período do ano passado.

A queda de 50% do número de pacientes na emergência do IJF acontece em meio a pandemia do novo coronavírus. O Ceará está sob isolamento social mais rígido de 8 a 20 de maio para combater a disseminação da Covid-19.

O número de mortes comprovadas por Covid-19 no Ceará é de 1.837, segundo atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretariada Saúde, às 14h02 desta terça-feira (19). A quantidade de pessoas que contraíram o novo coronavírus (SARS-CoV-2) é de 27.578.

A diminuição do fluxo de vítimas de traumas durante os dias de isolamento social não representa redução nas atividades do IJF, que está utilizando insumos, recursos humanos e espaço físico do hospital para integrar a rede de assistência às vítimas do novo coronavírus, o que está sendo feito com a abertura de leitos de tratamento intensivo no IJF 2.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, desde o dia 23 de março, as áreas antes ocupadas por crianças, adultos e idosos lesionados, pricipalmente por quedas e ocorrências de trânsito, estão sendo readaptadas e equipadas, gradativamente, para o tratamento dos pacientes com complicações graves causadas pelo novo coronavírus.

Aproximadamente 300 transferências já foram realizadas das unidades básicas para o IJF 2, que atualmente possui 70 leitos de UTI e 60 leitos de enfermaria nas Alas Especiais Covid-19, contando com a atenção permanente de equipes multiprofissionais especializadas.

As equipes estão atuando com criteriosos protocolos de segurança para a prevenção e controle de infecções no ambiente hospitalar, observando a proteção e segurança dos profissionais e usuários.

Prevenção

A direção do IJF reforça a necessidade de atenção permanente das famílias para as medidas de prevenção no período de isolamento social, de acidente domésticos, principalmente com crianças e idosos, para que seja evitado a hospitalização por causas evitáveis, como quedas, queimaduras e intoxicações.