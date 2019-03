Igreja Matriz de Fortaleza tem comemoração especial em homenagem a São José

No dia 19 de março, diversas paróquias, capelas e comunidades do Ceará comemoram a festa de seu padroeiro. Ao todo, cerca de 20 templos católicos irão celebrar a data no estado.

Uma das paróquias que preparou uma programação especial em alusão ao santo é a Catedral Metropolitana de Fortaleza. Novenas acontecem todos os dias, a partir das 18h, entre os dias 10 e 19 deste mês, com missas em seguida.

No Dia de São José, a matriz de Fortaleza terá missas durante todo o dia, sendo a primeira às 8h30 e a última às 18h30. A Missa do Enfermos, às 8h30, dará início à cerimônia; seguida da Missa dos Josés, às 10h; Missa das Crianças, às 12h; Missa da Família, às 16h; Procissão, às 17h; e Missa de encerramento da Festa de São José, às 18h30.

Além de celebrar a figura de São José, pai legítimo de Jesus e marido de Maria, a data também promove a renovação de votos de fé dos cristãos.