IFCE seleciona professores substitutos em Tianguá e Maracanaú

As unidades do Instituto Federal do Ceará (IFCE) de Tianguá e Maracanaú estão selecionando professores substitutos, com contratação por tempo determinado.

Em Tianguá são duas vagas: uma para a área de Educação (Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional) e outra para Ciências da Computação (Metodologia e Técnicas da Computação).

Já em Maracanaú a oferta é de uma vaga para Gestão Ambiental e outra para Saneamento Ambiental.

As inscrições dos dois seletivos começam na segunda, dia 6 de janeiro, via internet, no site qselecao.ifce.edu.br. No seletivo de Tianguá, a data limite para a realização das inscrições é o dia 12 de janeiro. Para Maracanaú, os candidatos têm até o dia 10 para acessar a página da seleção e preencher o formulário.

Em ambos os processos seletivos serão realizadas duas fases distintas: Prova de Desempenho Didático (caráter eliminatório) e Prova de Títulos (classificatória). As informações detalhadas e a íntegra dos editais estão no site qseleção.