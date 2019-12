IFCE oferta 40 vagas gratuitas para curso técnico em Informática

De 2 a 12 de janeiro de 2020, estarão abertas as inscrições para 40 vagas no curso técnico integrado em Informática do campus de Maranguape do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

A formação é gratuita e, por ser na modalidade integrada, oferta, em conjunto e em dois turnos, as disciplinas do ensino médio tradicional e as relativas à habilitação profissional técnica. Para participar do processo seletivo 2020.1, basta preencher o formulário via internet e entregar, na unidade, a documentação exigida no edital.

Provas e resultado final

A seleção se dará por meio de uma prova de conhecimentos gerais, com 40 questões envolvendo língua portuguesa, literatura brasileira e matemática, prevista para acontecer às 14h do dia 21 de janeiro - o conteúdo programático está disponível no edital. De acordo com o calendário do processo, o resultado final será divulgado dia 7 de fevereiro, e as aulas já começam dia 13 de fevereiro.