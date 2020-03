IFCE oferta 40 vagas gratuitas para curso preparatórios pro Enem

O curso preparatório pro Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ofertado pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), abre inscrições nesta terça-feira (10), no campus de Fortaleza, localizado no bairro Benfica. São 40 vagas gratuitas ofertadas para a comunidade externa, tendo com pré-requisito estar cursando ou já ter concluído o 3° ano do Ensino Médio em escola pública, assim como residir em Fortaleza ou região metropolitana.

No processo seletivo, de acordo com o IFCE, haverá a análise socioeconômica do formulário de inscrição e a classificação dos candidatos será realizada a partir de ordem decrescente da pontuação recebida no processo. O critério de desempate será feito pela idade. Os candidatos mais velhos terão prioridade para ocupar a vaga. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.ifce.edu.br/fortaleza.

Calendário