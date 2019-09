IFCE oferta 330 vagas em cursos técnicos gratuitos em Fortaleza e Caucaia

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou edital com 330 vagas para cursos técnicos gratuitos nos campi de Fortaleza e Caucaia. As oportunidades abrange áreas como Edificações, Eletrotécnica, Informática, Mecânica Industrial, Química, Telecomunicações, Metalurgia e outras.

Cursos técnicos integrados são cursos onde são ofertadas, em conjunto e ao longo de toda a formação, as disciplinas do ensino médio tradicional e as relativas à habilitação profissional técnica de nível médio - ou seja, o aluno faz o curso técnico e o ensino médio ao mesmo tempo no IFCE.

Taxa de inscrição

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, de 16 a 27 de setembro de 2019. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 50,00, cujo pagamento deverá ser feito por meio de boleto bancário. O período para solicitar isenção da taxa de inscrição vai de 16 a 18 de setembro, nas condições previstas no edital.

Seleção

A seleção será feita através de uma prova de Conhecimentos Gerais, contemplando as seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira - 10 questões), Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia - 5 questões e História - 5 questões) e Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias (Biologia - 5 questões; Física - 5 questões; Matemática - 10 questões e Química - 5 questões), além de uma Redação. A aplicação do exame está marcada para o dia 17/11/2019, com início às 9h (horário local).

Os procedimentos de reserva de vagas, atendimento diferenciado, isenção de taxa e todos os detalhes pertinentes ao processo seletivo podem ser consultados no edital e nos anexos, que estão neste link.