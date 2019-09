IFCE oferta 141 vagas nas cidades de Acaraú, Jaguaribe, Sobral e Ubajara

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com 141 vagas abertas para o Vestibular Complementar 2019.2. As vagas são para as cidades de Acaraú, Jaguaribe, Sobral e Ubajara. As inscrições vão até 9 de setembro de 2019. Serão utilizadas as notas obtidas em uma das edições do Enem 2017 ou 2018.



O vestibular oferta vagas nos seguintes cursos:

Campus Acaraú: Física (11)

Campus Jaguaribe: Ciências Biológicas (22) e Redes de Computadores (19)

Campus Sobral: Física (18), Irrigação e Drenagem (15) e Saneamento Ambiental (8)

Campus Ubajara: Química (17), Agroindústria (12) e Gastronomia (19)



Inscrições

O edital está disponível no endereço eletrônico do IFCE. Para se inscrever, o candidato precisa preencher todos os itens do formulário eletrônico de inscrição, transmitir os dados via internet, imprimir o comprovante onde consta o número do protocolo de inscrição, resguardando a identificação do candidato (usuário/login e senha), que é a única forma de acesso ao andamento do exame de seleção.



Documentação

Após a inscrição, o candidato deve se dirigir ao campus ofertante do curso para o qual se inscreveu e entregar, no horário de funcionamento do Setor de Protocolo do campus, a seguinte documentação: protocolo de inscrição; cópia do boletim do Enem no qual constem as notas obtidas em uma no Enem 2017 ou 2018 e cópia da Identidade. O prazo para entrega de documentação no campus será no dia 10/9/2019. A divulgação do resultado final acontece no dia 18/9/2019.