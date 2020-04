IFCE mantém suspensão de atividades até 30 de abril

As atividades acadêmicas presenciais do Instituto Federal do Ceará (IFCE) permanecerão suspensas até o dia 30 de abril. A medida foi tomada nesta sexta-feira (3) pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no IFCE (CEC/IFCE) vale para todos os 33 campi da instituição e para o Polo de Inovação Embrapii Fortaleza. O aumento da prorrogação é mais uma medida para evitar a transmissão do novo coronavírus.

O adiamento do retorno às aulas segue o decreto do Governo do Estado que determinou, nesta terça-feira (31), o fechamento de escolas e universidades públicas e particulares por 30 dias.

Outras instituições de ensino superior, como a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) também anunciaram o prorrogamento do retorno às aulas.

A instituição permanecerá com o setor administrativo funcionando, mas de maneira majoritariamente remota, permanecendo o atendimento das atividades essenciais presenciais em escala de revezamento de plantão de servidores e terceirizados.

As aulas na modalidade de educação a distância serão mantidas normalmente. Cada campus também poderá optar por manter a distância as atividades de turmas prestes a concluir os respectivos cursos, atendendo a pedidos dos próprios alunos. Os estudantes que não tiverem acesso à internet poderão retomar normalmente os cursos no retorno das atividades presenciais.

Cursos serão ofertados pelo IFCE a estudantes, servidores e público externo ao longo do mês de abril por meio da plataforma online do IFCE. A programação será divulgada em breve.