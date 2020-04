IFCE lança campanha para arrecadar fundos e materiais de higiene em seis municípios cearenses 

Com o objetivo de fortalecer a sociedade durante a pandemia do novo coronavírus, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) lança a campanha IFCE Solidário para arrecadação de fundos e materiais de higiene e limpeza. A ação é promovida em parceria com a Cáritas Brasileira - Regional Ceará, uma organização não governamental que tem atuação em todas regiões do Ceará.

Os donativos serão destinados diretamente para a organização sem fins lucrativos por meio de tranferências bancárias ou doações em pontos físicos. O servidor, aluno ou membro da comunidade, poderá fazer a doação para as pessoas necessitadas de sua localidade. "A Cáritas tem atuação em várias regiões do Ceará, assim como o IFCE, podendo abraçar projetos nas localidades onde também está nossa comunidade acadêmica", explica a pró-reitora de Extensão, Zandra Dumaresq.

Além desta campanha de arrecadação, o IFCE tem trabalhado para colaborar no combate ao coronavírus na área de tecnologia, como produção de álcool gel, equipamentos de proteção individual, manutenção de respiradores, desenvolvimentos de sites/aplicativos. Para doar, basta fazer depósito ou transferência bancária ou entregar os itens nos postos de coletas, conforme dados a seguir:

Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza - Pastoral do Povo de Rua

Banco do Brasil

Agência: 2793-6

Conta Corrente: 120465-3

CNPJ: 10.945.649/0001-39

Doação de itens: segundas, terças e quartas (8h às12)

Av. Nogueira Acioli, 863, Centro. (Paróquia Cristo Rei)

Cáritas Diocesana de Crateús

Banco do Brasil

Agência: 237-2

Conta Corrente: 37219-6

CNPJ: 07.354.284/0001-63

Doação de itens:

Rua Frei Vidal da Penha, 1605, São José. (Cáritas)

R. Firmino Rosa, 1074, Centro (Paróquia Senhor do Bonfim)



Cáritas Diocesana de Crato

Banco do Brasil

Agência: 94-9

Conta Corrente: 32231-8

CNPJ: 01.301.918/0001-33

Doação de itens:

Rua Teófilo Siqueira, 631, Centro. (Cúria Diocesana)



Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte

Banco do Brasil

Agência: 2253-5

Conta Corrente: 51602-3

CNPJ: 07.628.001/001-24



Cáritas Diocesana de Sobral

Banco Bradesco

Agência: 0702-1

Conta Corrente: 15631-0

CNPJ: 10.379.758/0001-36

Doação de itens

Praça Coronel Quirino Rodrigues, 70, Centro (Diocese de Sobral)



Cáritas Diocesana de Tianguá

Banco do Brasil

Agência: 1157-6

Conta Corrente: 31566-4

CNPJ: 20.063.362/0001-39

Doação de itens - basta ligar e eles vão buscar em casa

(88) 99919-8234

(88) 99487-6617