IFCE disponibiliza 2.735 vagas, em 80 cursos de nível superior por meio do Sisu 2019.2

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) vai oferecer um total de 2.735 vagas, em 80 cursos de nível superior através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019.2, sendo 1.351 na ampla concorrência e outras 1.384 na reserva vagas.



O edital com o cronograma e as regras para inscrição foi publicado no dia 15 deste mês no Diário Oficial da União. Pode se candidatar quem tiver participado da edição de 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota acima de zero na prova de redação.



Período de inscrições

As inscrições vão de 4 a 7 de junho de 2019, no site do sistema, sem cobrança de taxa de inscrição. Podem ser escolhidas até duas opções de vaga. Além de usar a nota do Enem, o candidato também pode receber bônus se morar próximo ao campus em que deseja estudar.



Há vagas em 25 campi:

Acaraú

Acopiara

Aracati

Baturité

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Cedro

Crateús

Crato

Fortaleza

Horizonte

Iguatu

Jaguaribe

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Paracuru

Quixadá

Sobral

Tauá

Tianguá

Ubajara e

Umirim.

As oportunidades contemplam áreas diversas, incluindo bacharelados, cursos tecnológicos e licenciaturas.



Matrícula dos aprovados

O resultado do Sisu 2019.2 será divulgado no dia 10 de junho. Os aprovados deverão realizar a matrícula entre os dias 12 e 17 de junho, devendo ainda observar os dias, horários e locais de atendimento definidos por instituição em edital próprio. Confira todas as informações sobre vagas e cursos do IFCE no SISU 2019.2. Confira também as notas de corte em 2019.1.