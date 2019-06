IFCE abre vaga para professor em engenharia com salários de R$ 4 mil em São Gonçalo do Amarante

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu vaga para professor substituto na área de Engenharia Elétrica, no campus do Pecém localizado no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza.

As inscrições vão até o dia 24 de junho de 2019, somente pela internet. O contrato, para o regime de 40 horas semanais, é de um ano, podendo ser prorrogado, com salário a partir de R$ 4.463,93, dependendo da formação acadêmica do aprovado.

Seleção em duas etapas

O processo seletivo constará de duas etapas: prova de desempenho didático (eliminatória) e prova de títulos (classificatória). Para concorrer, o candidato deve preencher o formulário disponível no portal e efetuar a taxa de inscrição de R$ 150,00. Também pode ser requerida a isenção deste pagamento, até o dia 18, caso o concorrente atenda aos critérios do edital.

Os classificados além da vaga disponível poderão ser aproveitados por outro campus do IFCE, para uma das subáreas deste processo seletivo (circuitos elétricos; sistemas de energia elétrica; instalações elétricas e comandos elétricos), caso estejam de acordo com os requisitos indicados no edital.