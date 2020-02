IFCE abre 80 vagas em cursos gratuitos na área da música em Fortaleza

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abre, a partir desta segunda-feira (10), 80 vagas para os cursos de extensão em Acordeão, Canto Popular, Violino/Viola e Violão. As inscrições são gratuitas e vão até a próxima sexta-feira (14). No total das 80 vagas, 56 vagas são destinadas para o público externo e 24 para o interno do campus de Fortaleza.

De acordo com o edital, podem participar do processo pessoas com, no mínimo, 14 anos de idade. O critério de seleção é a ordem de inscrição do candidato para as referidas atividades de extensão gratuitas.

Os alunos dos cursos de Violino/Viola e de Violão devem levar o instrumento para as aulas. Já os selecionados para o Acordeão precisam ter, mas não necessitarão levar o instrumento para o curso.

O resultado da seleção será divulgado em 18 de fevereiro. As matrículas acontecerão de 19 a 21 de fevereiro. O início das aulas acontecerá em 2 de março. O link de inscrição só será aberto no próximo dia 10 de fevereiro, a partir das 9h.