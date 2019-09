IFCE abre 32 vagas para mestrado em tecnologia de telecomunicações

De 1º de outubro a 18 de novembro, o campus de Fortaleza do Instituto Federal do Ceará estará com inscrições abertas para o Mestrado em Engenharia de Telecomunicações (PPGET), formação gratuita destinada a licenciados, bacharéis e graduados nas áreas de engenharias ou ciências exatas.

Ao todo, serão ofertadas 32 vagas na área de Engenharia de Telecomunicações, subdivididas nas seguintes linhas de pesquisa:

Micro-ondas e Óptica Integrada (12 vagas)

Informação Quântica (3 vagas)

Processamento de Sinais (17 vagas)

Processo seletivo

O processo seletivo constará de prova escrita, análise do curriculum vitae, do histórico escolar de graduação do candidato, do projeto de pesquisa e das cartas de recomendação apresentadas.

Os interessados podem realizar as inscrições na secretaria do PPGET, no campus de Fortaleza do IFCE (Avenida Treze de Maio, nº 2081 – Benfica), das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h ou via e-mail (ppget.fortaleza@ifce.edu.br), apresentando a documentação exigida em edital. Vale salientar que os candidatos que optarem pela inscrição via e-mail devem ter o cuidado de enviar os arquivos nos seguintes formatos: “.doc”, “.docx”, “.pdf” ou “.jpg”.

Confira o edital completo da seleção. Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas na secretaria do PPGET pelo telefone (85) 3307.3642.