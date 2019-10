IFCE abre 18 vagas para mestrado em Artes no campus Fortaleza

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está disponibilizando 18 vagas para o Mestrado Profissional em Artes do campus de Fortaleza do IFCE. Segundo o IFCE, as oportunidasdes são para graduados em Artes e áreas afins em duas linhas de pesquisa: Ensino e Aprendizagem em Artes e Processos de Criação em Artes. As inscrições acontecem até o dia 11 de novembro.

Os interessados devem apresentar projeto de pesquisa, portfólio e toda a documentação solicitada no edital.

O processo seletivo prevê seis etapas: análise de documentos, avaliação do projeto de pesquisa e prova escrita (etapas eliminatórias); arguição do projeto de pesquisa, análise do Currículo Lattes e do portfólio (etapas classificatórias).



A prova escrita será realizada em 10 de dezembro e a arguição do projeto de pesquisa em 31 de janeiro de 2020. O resultado final será divulgado no dia 5 de fevereiro de 2020 na página eletrônica do Programa. As matrículas acontecerão dias 6 e 7 de fevereiro.