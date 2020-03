IFCE abre 160 vagas em cursos técnicos gratuitos em seis municípios

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) oferta 160 vagas em cursos técnicos gratuitos em seis unidades. São elas:

Boa Viagem,

Canindé,

Crateús,

Itapipoca,

Jaguaruana e

Paracuru.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet até a próxima quarta-feira (4).

Seleção e cursos

A seleção se dará por análise do histórico escolar. As formações com oportunidades abertas são as seguintes, dependendo do campus:

Edificações,

Eletrônica,

Mecânica,

Agropecuária,

Alimentos,

Computação Gráfica,

Informática,

Meio Ambiente e

Redes de Computadores.

Os cursos ofertados neste edital são nas modalidades integrada (formação técnica oferecida juntamente ao ensino médio) e subsequente (para quem já tenha concluído o ensino médio).