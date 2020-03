Idosos tentam atravessar Heráclito Graça alagada e são resgatados após carro boiar na via

Moradores ajudaram dois idosos a sair de um veículo que boiava em meio ao alagamento da Avenida Heráclito Graça, no Centro de Fortaleza, na manhã deste sábado (7). Os dois aposentados tentaram atravessar a via, mas ficaram no meio do caminho. Fortaleza teve chuva forte no início da manhã e diversas ruas ficaram alagadas em bairros como São João do Tauape, Dias Macedo, Bairro de Fátima e Aldeota.

O motorista achou que o carro conseguiria passar e seguiu. "Eu vinha normalmente na avenida e não calculei que aqui era tão fundo assim, que o não carro ia boiar. Mas quando eu cheguei mesmo aqui, boiou. Não precisa se assustar com essas besteiras não. Agora é esperar que a água abaixe e ligar para a seguradora para vir buscar o carro", explica João de Aquino Limaverde, de 74 anos, que guiava o carro..

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este fim de semana é de chuvas isoladas no decorrer do dia. A máxima será de 32ºC e a mínima de 25ºC. A intensidade dos ventos é de fraco para moderado.