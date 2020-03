Idosos e profissionais de saúde relatam atraso em ponto de vacinação contra gripe em Fortaleza

Quem precisou se imunizar no Escola Estadual Justiniano de Serpa, no Centro de Fortaleza, encontrou filas e aglomerados de gente. A escola é um dos pontos de vacinação da campanha contra gripe H1N1, em Fortaleza, que retornou nesta segunda-feira (30). Apesar de o atendimento estar previsto para se iniciar às 8h, as doses só chegaram na unidade às 9h30, de acordo com idosos que estavam no local.

Na fila desde as 7h da manhã, o taxista Francisco Carlos relata que uma parte da população retornou para casa devido à demora no atendimento. “Quem é grupo de risco e chegou cedo já voltou, foi para casa por causa do tempo e da chuva”, disse.





O aposentado Francisco Freitas passou por situação parecida. “Disseram que iria abrir às 8h, nós estamos esperando a decisão”, conta. Ainda segundo o aposentado, é a terceira vez que recorre ao posto para tomar a vacina. “Já cheguei cedo por causa disso ainda estou esperando”, conta.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, por nota, que devido a uma questão pontual de logística, a vacinação na escola Justiniano de Serpa sofreu um pequeno atraso. Ainda segundo a Pasta, a situação já foi regularizada.



Campanha

O alvo principal é a população com mais de 60 anos, que será imunizado contra três tipos de gripes: a H1N1, a H3N2 e a Influenza B. Nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforçou o atendimento com 90 mil doses. A imunização acontece desde o última segunda (23) e segue até 23 de maio.

A lista completa com os pontos de vacinação em cada regional está disponível no site da Prefeitura.



Atendimento domiciliar

Durante o período de vacinação, a Prefeitura também atende idosos com mais 80 anos ou que estejam com saúde debilitada em casa. Para agendar a visita basta acessar o endereço da campanha ou enviar mensagem por WhatsApp, no telefone (85) 9.9989.4799.