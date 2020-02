Idosos do Lar Torres de Melo recebem serenata e fazem passeio na Praia de Iracema

Sorrisos e animação. Era o que se via no rosto dos idosos do Lar Torres de Melo que participaram, na tarde desta terça-feira (18), de um passeio na Praia de Iracema, em Fortaleza. A programação contou com café da tarde, serenata e passeio na praia para ver o pôr do Sol.

Para muitos, essa foi a oportunidade de lazer, já para Raimundo Moura, 73 anos, ou “Seu Raimundo” como é chamado, foi a oportunidade de se reencontrar com o mar. “Eu já morava na praia [antes], ali na Praia do Futuro. Aqui eu conheço tudo, foi [um] reencontro”, contou. “A tarde tá ótima, eu tô adorando”, concluiu.

Já para Severo Brito, de 86 anos, a tarde foi gratificante. “Eu me achei muito satisfeito, muito alegre, muito feliz e até orgulhoso”, declarou o idoso, que tem seus quadros expostos no hotel, ao lado de obras de grandes artistas do cenário artístico cearense.

A ação, denominada “Adote um Idoso”, foi promovida pela UTE Pecém em alusão à Semana do Estagiário, reunindo 17 estagiários para acompanhar 20 idosos do Lar Torres de Melo, a fim de proporcionar uma tarde de troca de vivências.

“Eu sinto que quando venho para uma ação como esta, eu tanto recebo energia quanto eu quero disponibilizar energia. Quero cuidar, ter momentos bons, acho essencial”, comentou o estagiário Matheus Alves, 22 anos, sobre a experiência de troca com os anciãos. Esta já é sua segunda vez participando como voluntário.

O Hotel Sonata de Iracema, que já tem projetos em parceria com o Lar Torres de Melo, serviu como ponto de apoio para o grupo. “A gente viu mais do que necessidade financeira, a gente viu a necessidade de afeto, de carinho. A gente sentiu uma necessidade nossa, das pessoas do hotel, de ajudar”, Ivana Brito, proprietária do hotel que recebeu os idosos para o café da tarde.