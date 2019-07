Idoso de 74 anos é derrubado de moto ao ser atingido por carro na Avenida Mister Hull; condutor foge

Um idoso de 74 anos foi derrubado da moto que pilotava ao ser atingido por um carro na Avenida Mister Hull na manhã desta segunda-feira (1º), no Bairro Antônio Bezerra. O atropelador fugiu do local após o acidente. De acordo com testemunhas, o idoso estava trafegando no sentido Fortaleza-Caucaia quando o automóvel avançou a preferencial e o atingiu.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Mister Hull com Rua Victor Hugo. Duas faixas da via ficaram bloqueadas durante a ocorrência e o trânsito ficou congestionado.

O idoso identificado como Luiz Gonzaga reclamou de dores nas costas e nas pernas enquanto aguardava o socorro da ambulância. Motoristas e agentes da Polícia Militar ajudaram no bloqueio do trânsito.