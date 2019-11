Idosa sobrevivente de desabamento do Edifício Andrea segue internada há 30 dias

A aposentada Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, é a única sobrevivente da tragédia no Edifício Andrea que segue hospitalizada. Ela está internada no Hospital Otoclínica, unidade particular, em Fortaleza. Segundo familiares, Antônia saiu da UTI no início do mês, mas o estado de saúde ainda é bastante delicado.

Na hora da ocorrência, a idosa estava no apartamento 601 onde morava com o sobrinho João Ycaro Coelho de Menezes, sobrevivente da tragédia. Ycaro, segundo a família, está vivendo na casa de parentes. Antônia, relata uma familiar, foi submetida a uma cirurgia nesta semana, para a correção das fraturas e o procedimento foi exitoso.

Outros dois dos sobreviventes da queda do Edifício Andrea, que permaneceram hospitalizados no Instituto Doutor José Frota (IJF), após o desabamento, receberam alta no início do mês. Segundo o hospital, Cleide Maria da Cruz Carvalho, 60 anos, e Gilson Moreira Gomes, 53 anos, mesmo após alta, vão continuar recebendo atendimento ambulatorial na unidade de saúde para o tratamento das lesões.

O Edifício Andrea, localizado no Dionísio Torres, em Fortaleza, tinha 7 andares e desabou às 10h28min do dia 15 de outubro de 2019. Na ocorrência, 7 vítimas foram resgatadas com vida e 9 pessoas morreram.