Idosa perde R$ 36 mil em golpe de suposto oficial americano

Uma senhora de 63 anos de idade, residente de Fortaleza, foi vítima de estelionato após manter contato pelas redes sociais com um suposto oficial do exército americano. A mulher, que não terá sua indentidade revelada, transferiu ao golpista quantias em dinheiro que somaram aproximadamente R$ 36 mil, sob a falsa promessa de receber uma boa recompensa. O caso foi registrado na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), em Fortaleza.

De acordo com o titular da unidade, delegado Jaime de Paula, o golpista disse a vítima que despacharia uma mala contendo 650 mil dólares à capital cearense, prometendo-a 20% desse total, em troca da transferência de R$ 10 mil para que a bagagem fosse liberada pela Receita Federal.

"Já tivemos Boletins de Ocorrência de várias vítimas dando conta do envolvimento com essas pessoas que se passam por oficiais do exército americano, que geralmente estão a serviço em outra localidade, se passando por um pobre coitado que está com filhos em outro local, internado, precisando de valores, e do nada, esse suposto oficial oferece às suas vítimas o recebimento de vultuosas somas em dólares", disse o delegado.

Após a transferência da quantia, o suposto oficial alegou que o montante foi retido, precisando de mais R$ 25.750 para a liberação. Segundo o delegado, a vítima vendeu o próprio carro para repassar o segundo valor solicitado. " Essa é a arte do golpista. Ele não pede a primeira quantia muito elevada e sim mais baixa. Ela fazendo o depósito, ele tem sucesso e já ver abertura para dá procedimento a esse golpe, e assim foi feito", explica Jaime de Paula.

Na tentativa de reaver o valor perdido, ainda segundo o delegado, um inquérito policial foi instaurado para identificar a titularidade da conta que recebeu o dinheiro, solicitando o bloqueio da mesma, assim como de possíveis bens que essa pessoa venha a ter.