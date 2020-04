Idosa com doenças crônicas recebe alta após seis dias internada com sintomas da Covid-19 na Capital

Após seis dias internada com sintomas da Covid-19, Albanisa Domingos de Sousa Rebouças, 90, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (14), em Fortaleza e deve cumprir quarentena em casa, no bairro Bom Sucesso. A idosa integra o grupo de risco por fatores como idade, hipertensão e diabetes e agora aguarda resultado do teste de infecção por novo coronavírus.

Os primeiros sintomas, incluindo febre, iniciaram há pouco mais de uma semana e logo se agravaram, relata Ana Cristina Rebouças, 49, filha da paciente. "Chamei um médico para examiná-la em domicílio e ele afirmou ser um quadro alérgico, mas logo quando o médico saiu, os sintomas pioraram. Na madrugada do dia 8, ela desmaiou e eu tive que levá-la ao hospital onde ficou internada”, relembra.

No hospital, após exames constatarem o comprometimento do pulmão, a idosa foi direcionada para internação na ala da Covid-19. "Foi um choque pra mim, não quis acreditar”, relembra Ana. Conforme ela, a mãe tomou um coquetel de medicamentos, dentre eles a cloroquina, remédio recentemente incluído no tratamento da doença.

Por também apresentar sintomas da Covid-19, Ana conta que precisou ir para casa, seguindo as orientações da equipe hospitalar. Em seguida, Glaucia Rebouças, 55, assumiu o posto e cuidou da mãe internada. “Foi muito angustiante tanto pela contaminação quanto pelo nosso pai, que tem 92 anos e não podia vê-la. Eles têm 62 anos de casados, é muito difícil”, relata Glaucia.

Sintomas na família

Segundo Ana, a filha que mora com dona Albanisa, “eu, meu pai e meu filho já tínhamos apresentado alguns sintomas, como tosse e cansaço, antes da minha mãe. Cheguei a levar meu pai ao hospital por causa de um derrame, mas a mãe foi a que teve a piora. Hoje meu pai está bem, isolado na casa da Glaucia”.



A única a fazer o teste para Covid-19 foi dona Albaniza, apesar dos sintomas no restante da família. “Antes de voltar pra casa, passei em outro hospital para me consultar.Chegando lá, fui informada que apenas os pacientes internados ou agentes da saúde poderiam fazer o exame e, mesmo sendo técnica de enfermagem,

não consegui fazer”, explica Ana.