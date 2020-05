Idosa com diabetes e hipertensão, recebe alta depois de cinco dias internada com Covid-19

Dor na garganta e coriza, foi assim, como uma simples gripe, que a Covid-19 se manifestou de início na dona de casa Maria Evanda Assunção, de 77 anos. A idosa, que recebeu alta nesta terça-feira (5), do Hospital São Carlos, onde esteve internada por cinco dias, ainda cumpre isolamento social, por recomendação médica,e teve na positividade da família forças para enfrentar esse momento.

Além de fazer parte do grupo de risco, pela idade avançada, a idosa também tem comorbidades como diabetes e hipertensão, o que tornava seu quadro ainda mais delicado. Mãe de uma psicóloga e de um infectologista, Maria Evanda seguiu o protocolo de isolamento social desde o primeiro momento, mas bastou uma pessoa em sua casa contrair o vírus, para que chegasse a ela.

Maria Evanda começou a ter os primeiros sintomas, como dor na garganta e coriza, no dia 20 de abril, mas a sua situação se agravou na segunda semana com a doença. Apesar de receber toda a atenção do filho, o infectologista Glaydson Pontes, ela apresentou diarreia e vômito, o que a levou a um quadro de desidratação, tendo que ser internada. "Ela cumpriu o isolamento bem direitinho, só dentro de casa, sem ver o netos, as amigas do curso de pintura. Ela obedeceu e era muito cuidadosa, mas ficou muito mal”, contou a Alessandra Assunção, psicóloga e filha de Maria Evanda.

Recuperação

A doença agravou a diabetes e a hipertensão da idosa e o sentimento de angústia permanecia nos familiares, principalmente por saber da gravidade da doença. “Eu pensei que ia perder a minha mãezinha. Ela ainda é uma privilegiada, porque teve vaga no hospital de referência”, ponderou. “No começo me dava um desespero e uma desesperança”, completou.

“Ela achou que tinha chegado a hora dela, falou muitas besteiras, [como] que ela ia morrer, que eu guardasse o diário dela de lembrança, para mostrar para os bisnetos para mostrar a história da vida dela”, contou Alessandra sobre os momentos mais tensos da internação da mãe.

Apesar de se mostrar descrente com a recuperação, depois de cinco dias internada, a idosa recebeu alta hospitalar e foi aplaudida pelos profissionais da saúde que cuidaram dela. “Graças ao meu bom Deus, eu estou saindo hoje [do hospital] para a minha casa. Obrigada viu? Obrigada", disse a senhora enquanto recebia alta, lembrando também de agradecer aos médicos.

Para a filha, o que deu forças na recuperação da mãe foi “primeiramente a competência dos profissionais da saúde, o apoio familiar, a seriedade de como vimos a doença e a positividade que passamos pra ela”, concluiu.