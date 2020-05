Hospital São José está com todos os leitos ocupados; unidade de campanha trata casos menos graves

Todos os leitos do Hospital São José, em Fortaleza, estão ocupados, até esta terça-feira (12), e há fila de pacientes para conseguir internação em UTI na unidade. O hospital possui 135 leitos destinados, atualmente, apenas para tratamento da Covid-19. O hospital de campanha instalado na unidade nesta segunda-feira (11) tem 25 leitos disponíveis, no entanto, o anexo é destinado a pacientes que já passaram por tratamento intensivo no próprio hospital e estão em recuperação. Ou seja, é uma ala para baixa gravidade, segundo o diretor-geral do hospital, Edson Câmara.

"Hoje, o hospital já instalado tem ocupação de 100%, inclusive até um pouco mais porque tem pacientes na emergência aguardando o aparecimento de vaga. O hospital de campanha já tem sete pacientes internados e tem por objetivo tirar os pacientes que já passaram da fase crítica da doença, do risco iminente de morte e que eles possam já concluir seu tratamento no hospital de campanha, de uma forma segura, sem risco de vida. Até porque o hospital de campanha também tem condições de resolver qualquer urgência que o paciente esteja precisando", esclareceu Câmara.

A unidade de campanha foi equipada com leitos de enfermaria, a serem ocupados de acordo com o direcionamento médico. Segundo o diretor-geral, o anexo tem estrutura de enfermaria, mas com particularidades que permitem o monitoramento dos pacientes com os mesmos protocolos utilizados em UTIs.

"Ele tem a mesma atenção, os mesmos protocolos, os mesmos cuidados que são feitos numa UTI também é feito numa enfermaria", frisa o diretor-geral.

De acordo com ele, no momento, há sete pacientes internados no hospital de campanha do São José.

Números no Ceará

O Ceará tem 18.215 casos e 1.257 mortes por Covid-19 até às 14h33 desta terça-feira (12), conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Já o número de pacientes recuperados da doença somam 9.234.