Hospital OTOclínica Sul conta com pronto-atendimento adulto e pediátrico

Em menos de um ano após a inauguração, o Hospital OTOclínica Sul, localizado na Avenida Edilson Brasil Soares, 1520, se tornou referência na região devido ao amplo atendimento ofertado a diversos públicos. A unidade possui pronto-atendimento adulto e pediátrico, incluindo, agora, a especialidade de oftalmologia.

O Hospital OTOclínica Sul conta com tecnologia de ponta e foi pensado para cobrir uma região que se mostrava carente de bom atendimento hospitalar. A unidade foi entregue à população em maio de 2019 com pronto-atendimento nas especialidades: Pediatria, Clínica Médica, Otorrinolaringologia, Neurologia, Traumatologia e Oftalmologia.

Com o objetivo de proporcionar maior satisfação aos pacientes, o Grupo OTO ampliou sua parceria com o Bradesco e Mediservice. A partir desta semana, o Hospital OTOclínica Sul passa a aceitar clientes destas operadoras em determinadas especialidades. Além do Bradesco e Mediservice, a sede da Avenida Edilson Brasil Soares também é conveniada com diversas outras operadoras, que podem ser consultadas no site do Grupo OTO.

Inovação

O OTOsul aposta em uma nova experiência para agilizar e humanizar o atendimento ao paciente: o modelo Emergency Severity Index (ESI) para classificação de risco, que prioriza a vida. A metodologia é considerada mais célere e vai além do formato tradicional de mensuração de comprometimento da saúde do paciente.

Outra novidade trazida para a sede Sul é o deslocamento dos médicos até aonde o paciente estiver. Ao chegar na unidade, o paciente passa pela classificação de risco e depois é direcionado a um box de atendimento, onde há dispositivos para exames de caráter inicial. O médico é avisado da chegada do paciente ao box por um aplicativo de uso interno, vai até ele e inicia a assistência. A ideia é assumir todo o fluxo do paciente dentro da instituição.

Serviço:

Hospital OTOclínica Sul - Avenida Edilson Brasil Soares, 1520

Hospital OTOclínica Aldeota - Avenida Antônio Sales, 990

Site: hospitalotoclinica.com.br