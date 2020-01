Hospital OTOclínica é certificado por qualidade em seu serviço de saúde

A sede do Hospital OTOClínica, localizado no bairro Aldeota, entrou para o hall dos Hospitais Acreditados pela avaliação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), devido ao cumprimento dos seus requisitos reconhecidos internacionalmente. O hospital, que integra o leque de serviços do Grupo OTO, recebeu o selo nível 1 de acreditação, atestando que a unidade atende aos critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais.

A certificação fortalece a cultura de segurança do paciente, possibilitando a execução das melhores práticas na assistência à saúde, além de ser um processo voluntário, ou seja, é a instituição que manifesta o interesse em ser avaliada.

Para o Hospital, a certificação significa o resultado do esforço de todas as áreas da instituição em atingir os padrões de qualidade exigidos. Prestar uma assistência segura e de qualidade para seus pacientes é o que motiva a equipe a continuar o aprimoramento dos processos internos e as boas práticas nos serviços prestados.

Confiança

O Hospital OTOclínica, idealizado pelo Dr. José Iramar da Rocha Moreira, completou 28 anos de história em novembro de 2019 e conta com serviços de multiemergência nas especialidades: cardiologia, traumatologia, neurologia, medicina de emergência, otorrinolaringologia, cirurgia geral, urologia e angiologia. Você pode encontrá-lo na Avenida Antônio Sales, 990 – Joaquim Távora. Consulte os planos de saúde aceitos no hospital pelo site www.hospitalotoclinica.com.br.