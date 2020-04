Hospital de campanha no PV inicia as atividades segunda-feira com capacidade para até 336 pacientes

O hospital de campanha no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, poderá abrigar até 336 leitos voltados para pacientes de terapia intensiva com coronavírus. A unidade já começa os serviços na próxima segunda-feira (20). O Ceará contabiliza 2.386 casos de infecção pelo novo coronavírus em 75 cidades e 124 mortes, segundo a plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), o IntegraSUS, atualizada às 9h50 desta quinta-feira (16).

“Vamos inaugurar na segunda-feira (20), conforme prometemos, o Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas. As equipes já estão sendo contratadas, treinadas, equipamentos sendo alocados. Na segunda-feira entregaremos um hospital de campanha com 204 leitos de internação, com uma estrutura toda pronta, caso se houver necessidade a gente transforme esses leitos em unidades de terapia intensiva”, afirmou a secretaria de saúde do município, Joana Maciel.

Joana disse também que a estrutura atual é igual a que é recomendada pelas autoridades científicas internacionais. "É um hospital de campanha assim como é recomendado pelas autoridades científicas internacionais. Nós estamos colocando ali a possibilidade de termos 336 pacientes de atendimento exclusivos para Covid-19", reforçou.

Estrutura hospitalar

A unidade começou a ser construída no dia 23 de março. Roberto Cláudio afirmou que a estrutura do hospital é uma obra feita para um tipo de doença altamente contaminante necessita de especificidades.

Assim, haverá, por exemplo, um bloco de apoio – onde estarão laboratório, farmácia e parte administrativa; e também um ambiente para desinfecção profissional. “É preciso que todo mundo que chegue para trabalhar, ou saia, faça um processo de desinfecção, exatamente para manter o ambiente de trabalho seguro para pacientes e profissionais”.

Visita do prefeito às obras da unidade temporária foi o primeiro compromisso público após a quarentena Foto: José Leomar

Apesar de o padrão típico dos pacientes a serem aceitos no hospital seja de média complexidade, o gestor informou que haverá, eventualmente, uma adaptação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Contudo, reforçou que os grandes centros de pacientes graves são mesmo o IJF 2 e o Hospital Leonardo da Vinci, conforme o plano que o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza montaram.

“Esta é uma estrutura adicional e, principalmente, assistencial para pacientes com sintomas moderados. Mas, eventualmente, dependendo da frequência, gravidade e necessidade dos pacientes, a gente vai poder adaptar aqui alguns desses blocos e leitos para leitos de maior complexidade, contando com respiradores e monitores, se for o caso”.