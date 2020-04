Hospital de campanha no PV está 35% concluído, afirma Roberto Cláudio

Em visita, neste sábado (4), ao hospital temporário que está sendo montado no Estádio Presidente Vargas (PV) – um reforço ao atendimento em saúde pública para o combate ao novo coronavírus – o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou que praticamente 35% da estrutura já está concluída. O funcionamento das atividades deve iniciar no dia 20 de abril.

“Quando a obra começou, eu estava em quarentena, então não a tinha visto ainda e queria fazer isso. Estamos com praticamente 35% da obra pronta. Vim acompanhar o andamento em tempo real, visualizando também a qualidade da obra”, afirmou, cumprindo o primeiro compromisso externo após o período de isolamento social.

Durante a visita, ele ainda endossou os números relativos ao hospital de campanha. Serão mais de 500 profissionais da saúde trabalhando em 204 leitos, com possibilidade de ampliação para até 306, caso haja necessidade.

Por sua vez, em face do debate levantado sobre o risco de infecção para os moradores do entorno em que a estrutura está sendo montada, o gestor foi enfático:

“Não há esse risco. A localização do hospital é estratégica, inclusive com proximidade dos grandes centros de UTI que nós teremos – que é o Hospital Leonardo da Vinci, adquirido pelo Governo, e o IJF 2”.

Divisões

Roberto Cláudio também deu detalhes acerca de alguns espaços da unidade temporária, afirmando que uma obra feita para um tipo de doença altamente contaminante necessita de especificidades.

Assim, haverá, por exemplo, um bloco de apoio – onde estarão laboratório, farmácia e parte administrativa; e também um ambiente para desinfecção profissional. “É preciso que todo mundo que chegue para trabalhar, ou saia, faça um processo de desinfecção, exatamente para manter o ambiente de trabalho seguro para pacientes e profissionais”.

Visita do prefeito às obras da unidade temporária foi o primeiro compromisso público após a quarentena Foto: José Leomar

Apesar de o padrão típico dos pacientes a serem aceitos no hospital seja de média complexidade, o gestor informou que haverá, eventualmente, uma adaptação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Contudo, reforçou que os grandes centros de pacientes graves são mesmo o IJF 2 e o Hospital Leonardo da Vinci, conforme o plano que o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza montaram.

“Esta será uma estrutura adicional e, principalmente, assistencial para pacientes com sintomas moderados. Mas, eventualmente, dependendo da frequência, gravidade e necessidade dos pacientes, a gente vai poder adaptar aqui alguns desses blocos e leitos para leitos de maior complexidade, contando com respiradores e monitores, se for o caso”, completou.

Resoluções

Diante da aceleração descontrolada de contaminação pelo vírus durante este e o próximo mês, baseado nos prognósticos do Ministério da Saúde, o prefeito afirmou que o plano de abrir mais leitos já está acontecendo.

“O Governo do Estado já abriu um hospital com 230 leitos. A gente já está abrindo, até o dia 15 de abril, 140 leitos em UPAs, nesse caso muito mais para aumentar a capacidade dessa porta de entrada nossa, de primeiro diagnóstico e primeira identificação de risco”.

Um bloco de apoio e outro para desinfecção profissional devem fazer parte da estrutura Foto: José Leomar

“Também já abrimos 20 leitos de UTI no IJF 2 e estamos abrindo mais 10 neste fim de semana, e vamos progressivamente abrindo mais”, complementou. Igualmente, disse que, por conta do potencial aumento de casos a serem diagnosticados, estão sendo desenvolvidos, sob a liderança do Governo do Estado, protocolos clínicos, com o objetivo de identificar os riscos dos pacientes, indicando, por exemplo, para onde eles devem ir baseados nesse risco.

“No caso dos pacientes mais graves, haverá informações sobre que tipo de medicamento e conduta devem ser utilizados baseados na melhor ciência, aumentando as possibilidades de sobrevivência e cuidado com sucesso desses pacientes”.

Nesse sentido, compras diversas, segundo o gestor, estão sendo realizadas – por um lado, pelo Governo e, por outro, pela Prefeitura – e soluções alternativas devem ser otimizadas.

“Vamos fazer distribuição de máscaras de helanca, de tecido, para a população – não para a estrutura de saúde; e exatamente para aumentar a resolutividade das UPAs, sua capacidade assistencial, estamos aumentando 140 leitos em 5 das 6 UPAs municipais – 40 no Jangurussu, 40 no Itaperi, 20 já entregue no Dendê, e vamos entregar, ao longo dessa semana, mais 20 no Bom Jardim e mais 20 no Vila Velha”.

Recomendações

Por fim, Roberto Cláudio enfatizou que qualquer ambiente hospitalar pode ser um ambiente de contaminação, por isso a necessidade do estabelecimento e respeito aos critérios por parte dos pacientes para a busca por atendimentos de emergência.

“Se o paciente jovem, ou adulto jovem, tiver sintomas gripais leves, sem falta de ar, tem que ficar em casa cumprindo a quarentena, tomando medicamentos sintomáticos e utilizando o Tele Saúde do Governo do Estado para ter orientações. Se desenvolver algum sintoma, leve que seja, de falta de ar, aí, sim, procurar uma emergência para evitar que a ida ao hospital seja uma oportunidade de contaminação. Até porque há vários quadros virais e gripais simultâneos que não são corona acontecendo nessa mesma época do ano”, contextualizou.

“Já para pacientes acima de 60 anos, é importante procurar uma emergência a partir de qualquer quadro gripal ou com fatores de risco, porque a evolução da falta de ar e da insuficiência respiratória pode ser rápida”, completou.

“Até a ida ao hospital tem que ser responsável. Acho que a mensagem mais importante para este momento é cumprir o decreto publicado pelo Governo do Estado, baseado em evidências científicas e experiências internacionais. Cumprir o isolamento social é uma forma cidadã, responsável e consciente de cuidar da própria saúde e da do outro, evitando que o coronavírus bata na porta da nossa casa”.

Neste sábado (4), a Prefeitura de Fortaleza também convocou, em caráter e condições excepcionais, os profissionais aprovados em editais para atuar na área da saúde. A entrega da documentação será de forma virtual, por meio de e-mail.