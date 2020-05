Hospital da Criança será adaptado para tratar Covid-19, diz Roberto Cláudio

O novo hospital infantil de Fortaleza, em fase final de construção, será utilizado exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19. O anúncio foi realizado pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT), nesta segunda-feira (11), através de live no Facebook.

Com a primeira etapa da obra concluída entre os dias 25 e 30 de maio, a unidade será aberta com 75 novos leitos. A escolha do equipamento é para permitir tratamento integrado ao Hospital da Mulher, que foi adaptado também para infectados pelo novo coronavírus: o espaço conta com 10 leitos de UTI e 20 de enfermaria.

"A nossa ideia é entregar a primeira etapa, sem ser pediátrico, emergencialmente para ser um hospital de leitos de Covid-19. Esperamos ter, até 30 de maio, 75 leitos adaptados para internação. Não seriam pediátricos", explicou Roberto Cláudio.

A Prefeitura de Fortaleza destinará uma parte do estoque de máscaras, macas e demais equipamentos médicos ao Hospital da Criança. O equipamento está em construção desde o início de 2019 e se localiza na Rua Lineu Machado, no bairro Jóquei Clube.

Mais EPIS

Roberto Cláudio também ressaltou a chegada de um carregamento com sete mil toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O material será distribuído aos profissionais de saúde que atuem diretamente com Covid-19 em hospitais especializados no tratamento da doença, UPAs e postos de saúde da Capital.

É a segunda remessa de materiais oriundos da China. A primeira foi entregue no dia 28 de abril com quatro tonelas de EPIs.

Alta contaminação

A Prefeitura de Fortaleza avalia com preocupação três áreas da Capital. Os eixos se dividem entre: o eixo geográfico do Antônio Bezerra, Quintino Cunha e Bom Sucesso; Bom Jardim, Granja Portual e Siqueira; além de Passaré e Planalto Airton Senna.

"Essas três áreas dão sinal de que estamos com ascensão da doença. É muito importante um olhar com cuidado. Tem o crescimento na Regional I, não deu trégua desde a saída da Regional II, foi uma área com expansão da doença. É importante intensificar o isolamento social em toda a cidade", explicou Roberto Cláudio.