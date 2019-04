Hora do Planeta: Fortaleza desliga luz de monumentos para conscientizar sobre aquecimento global

Pontos turísticos de Fortaleza ficaram às escuras entre 20h30 e 21h30, deste sábado (30), como uma forma de alerta para o cuidado com o meio ambiente. Dentre eles, a Estátua de Iracema, na Avenida Beira-Mar; o espigão da Avenida João Cordeiro; a Praça Portugal; e as sedes das Secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e Infraestrutura (Seinf).

O ato fez parte do projeto Hora do Planeta, que convida a população de todo o mundo a desligar as luzes das residências como um gesto para refletir, mesmo que de uma forma simbólica, sobre os impactos do aquecimento global.

Praça PortugalFOTO: WOLNEY BATISTA

"É uma forma subjetiva de lembrar que quando tudo se apaga só o que resta é o planeta", diz o presidente do Instituto Iracema, Davi Gomes.

Durante o "apagão", um luau com os cantores Igor Montenegro e Davi Cartaxo embalou os fortalezenses na Praia do Lido (Praia dos Crush). Uma das frequentadoras do ato, Annanda Prado, conta que adota uma postura mais consciente de consumo. "Tento no meu dia a dia diminuir os impactos [do consumo]. Sempre com a preocupação de manter a luz desligada quando não tem ninguém no cômodo, as propostas que todo mundo deveria ter no seu cotidiano", afirma.

Além disso, ela aderiu ao vegetarianismo há 8 anos e busca reduzir o uso de plástico. "Procuro não usar canudo, não pegar sacola no supermercado mais do que a gente tem necessidade. E isso é uma coisa que impacta diretamente no aquecimento global. O lixo não vai para fora, né? O planeta é um só e tudo que existe vai parar em algum lugar".

Espigão da Rua João CordeiroFOTO: WOLNEY BATISTA

Atos pelo mundo

Na Alemanha, o Portão de Brandemburgo ficou no escuro enquanto uma maquete reproduzindo o mapa do mundo se iluminou.

A torre turística e de comunicações CN Tower, em Toronto, Ontario, no Canadá também ficou sem os holofotes em adesão ao movimento.

Hora do Planeta

Criado em 2007, em Sydney, na Austrália, o movimento promovido pela ONG WWF convoca as pessoas a desligarem as luzes das residências durante 60 minutos, no último sábado de março, contra o aquecimento global.

No ano seguinte, o ato teve a participação de 50 milhões de pessoas em 35 países. Atualmente, já está presente em mais de 88 nações. Governos e empresas privadas também aderiram ao alerta e apagam os holofotes de monumentos e prédios durante a hora.