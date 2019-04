Homens são flagrados em vídeo jogando lixo no Parque do Cocó

Um homem denunciou o descarte irregular de lixo e entulho no Parque do Cocó, às margens da Avenida Padre Antônio Tomás, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (10). Imagens enviadas ao Sistema Verdes Mares mostram materiais sendo despejados no local.

"Esse descarte irregular já ocorre há anos. É muito comum ver veículos parando no acostamento da pista para descarregar sacos de lixo, móveis velhos e restos de materiais de construção", disse o morador da região que flagrou o momento, e que optou por não se identificar.

De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), o entorno do Parque do Cocó será monitorado, a fim de localizar obras irregulares. O órgão ainda informou que enviará equipes ao local denunciado para investigação.

A Agefis também pede que a população denuncie as práticas, informando o dia e horários em que foi vista a irregularidade. As informações colaboram para o flagrante pela fiscalização.