Homem tem 90% do corpo queimado durante incêndio em residência no Maracanaú

Dois homens ficaram feridos durante um incêndio em uma casa no Bairro Alto da Mangueira, em Maracanaú, na Região Metropolitana, na noite desta quinta-feira (27). Um deles teve 90% do corpo queimado. A suspeita de familiares é de que o fogo tenha sido causado por um cigarro aceso em um colchão.

De acordo com vizinhos, Jocicleudo de Sousa, de 37 anos, teve queimaduras pelo corpo e o amigo dele. identificado apenas como José, foi quase totalmente atingido pelo fogo. Os dois foram socorridos por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento e Urgência (Samu) e encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Testemunhas disseram ao Sistema Verdes Mares que os dois envolvidos estavam consumindo bebida alcoólica quando o fogo começou.

Jocicleudo conseguiu sair da residência primeiro e José foi retirado por vizinhos com o corpo ainda em chamas, através de um buraco aberto na parede. Vizinhos usaram baldes com água para apagar o fogo no corpo de José.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar o incêndio, que destruiu a casa. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.