Homem passa mal após embarcar em ônibus no Terminal do Siqueira; passageiros relatam aglomeração

Um passageiro de ônibus apresentou sinais de queda na pressão arterial após embarcar na linha que faz o trajeto Aeroporto - Papicu, no terminal do Siqueira, na manhã desta segunda-feira (13), em um ambiente com aglomeração de pessoas. Nos primeiros socorros, não foram observados sintomas de febre ou falta de ar, típicos da Covid-19, como informado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

No local, uma extensa fila reunia uma multidão, apesar das recomendações de distanciamento social para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Ao entrar no ônibus, as pessoas notaram que o passageiro estava com cabeça baixa e dificuldade para respirar, quando alertaram aos responsáveis pelo local. “Os funcionários do Terminal tiraram o cara de dentro do ônibus, deitaram ele no banco e ficaram abanando enquanto chegava uma ambulância para socorrer. Ele simplesmente sentou e desmaiou com falta de ar”, relata o mecânico Valmir Bastos, de 49 anos.

Todos os passageiros tiveram de descer do coletivo, mas o mesmo ônibus foi utilizado para dar prosseguimento à viagem. O, que homem vinha de uma linha do bairro Bom Jardim, voltou para casa após atendimento, conforme repassado pela Etufor.

Passageiro frequente da linha, Valmir conta que as aglomerações nos coletivos são rotineiras e que a demora agrava o problema. “Quinta-feira passada (9) eu cheguei a esperar, na parada de ônibus, 45 minutos. Isso do Terminal do Siqueira para o Terminal do Papicu é muito tempo. São muito lotados. Eu trabalho de segunda a sexta e todos os dias eu pego o ônibus nesse horário”, acrescenta.

Em nota, a Etufor ressaltou que “está organizando a oferta da frota de ônibus de forma a garantir o transporte dos passageiros de acordo com a demanda”. Para isso, são feitas avaliações diárias para ofertar o número de veículos necessários como forma de evitar lotações. A redução de passageiros está em torno de 80% do observado em dias úteis. Além disso, são disponibilizados produtos de higiene nos banheiros dos terminais de integração.