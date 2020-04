Homem de 93 anos é vítima mais velha a morrer por Covid-19 no CE; bebê de três meses é a mais nova

Considerando o registro de 40 óbitos decorrentes da infecção pelo novo coronavírus no Ceará, entre os dias 26 de março e 7 de abril, uma bebê com três meses foi a paciente mais jovem a morrer com a doença e um idoso de 93 anos notificado como a vítima mais velha, no Ceará.

As informações da plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), atualizadas na terça-feira (7) também indicam que os idosos com mais de 60 anos são os mais afetados, representando 70% das vítimas.

A paciente mais jovem a morrer com a Covid-19 é uma bebê do sexo feminino, de apenas três meses de idade. A criança portava Síndrome de Bartter, distúrbio que causava complicações renais, e teve evolução da doença por 13 dias, dos quais ficou três internada em um hospital de Iguatu. A morte foi confirmada na sexta-feira (3).

Na outra ponta, está um homem de 93 anos diagnosticado com o novo coronavírus, acometido por doença cardiovascular e pulmonar. Residente de Fortaleza, o idoso apresentou os sintomas da Covid-19 durante nove dias e precisou ser internado por dois.

No quadro geral, os pacientes tiveram uma média de 10,4 dias entre o início dos sintomas da Covid-19 e o óbito. O período médio de internação até a morte foi de 5,7 dias.

Doenças pré-existentes

As doenças do coração afetavam 25 dos 40 pacientes que morreram por conta coronavírus. Outras 13 pessoas apresentavam quadro de diabetes mellitus, e cerca de 12 pacientes tinham mais de uma doença crônica, como problemas renais, asma e obesidade. Três óbitos são analisados para verificar a correlação com outras doenças.

A Capital registra 30 pacientes mortos pela doença e os municípios de Eusébio, Maracanaú e Itaitinga, na Região Metropolitana, notificaram um morte cada. No interior do Estado, Santa Quitéria, Tianguá, Iguatu, Jaguaribe, Farias Brito, Cariús e Aracati tiveram uma morte em cada município.

Atualização dos dados

Na manhã desta quarta-feira (8), com a atualização dos dados do IntegraSUS, o números de óbitos subiu. Às 9h15, foram registrados 42 óbitos com o diagnóstico do novo coronavírus e 1.268 pessoas infectadas pela doença. A taxa de letalidade da enfermidade está em 3.31%.

Cidades com casos confirmados:

Fortaleza (1.121)*

Aquiraz (28)*

Maracanaú (17)

Caucaia (16)*

Sobral (14)*

Horizonte (6)

Quixadá (4)

Icó (3)

Jaguaribe (3)

Juazeiro do Norte (3)

Aracati (2)

Carius (2)

Eusébio (3)

Iguatu (3)

Maranguape (2)

Novo Oriente (2)

Pacatuba (2)

Amontada (1)

Beberibe (1)

Canindé (1)

Cascavel (1)

Catarina (1)

Crateús (1)

Croatá (1)

Farias Brito (1)

Guaraciaba do Norte (1)

Ipaporanga (1)

Ipueiras (1)

Itaitinga (1)

Itapipoca (1)

Lavras da Mangabeira (1)

Limoeiro do Norte (1)

Mauriti (1)

Mombaça (1)*

Pedra Branca (1)

Pindoretama (1)

Quixeramobim (1)

Santana do Acaraú (1)

Santa Quitéria (1)

Senador Pompeu (1)

Tianguá (1)

Sem informação (12)

*Municípios com novos casos